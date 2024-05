Kradł w Stargardzie, Morzyczynie i Kobylance. Odpowie m.in. za kradzież rozbójniczą

Mężczyzna, który dopuścił się wielu kradzieży, w tym rozbójniczej, stanie przed sądem. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o dokonanie kradzieży rozbójniczej i ciąg przestępstw kradzieży. 18 września 2023 r. w jednym z dyskontów w Stargardzie sprawca, jak się okazało wielokrotnie już karany, będąc w sklepie, umieścił w śmietniku przy wejściu 3 opakowania kapsułek do zmywarki. Nie zamierzał za nie zapłacić.

– Przekroczył linię kas, wrócił do wejścia, wyjął worek z ukrytymi opakowaniami kapsułek i udał się kierunku wyjścia – informuje Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Pracownica sklepu usiłowała uniemożliwić mu ucieczkę, użył więc wobec niej siły. Popchnął ją, w wyniku czego upadła na podłogę, doznając urazu kolana. Sprawca, kontynuując ucieczkę, porzucił skradzione przedmioty na terenie sklepu.

Mężczyzna tego samego dnia został zatrzymany i tymczasowo aresztowany, w areszcie pozostaje do tej pory. W toku śledztwa ustalono, że podejrzany dopuścił się także siedmiu innych kradzieży w dyskontach w Stargardzie, Morzyczynie i Kobylance. Skradzione mienie oszacowano na 1424 zł.

Jak informuje prokurator, podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był uprzednio wielokrotnie karany. Za kradzież rozbójniczą grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności, zaś kradzież z art. 278§1 kk jest zagrożona karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

– W wypadku działania w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę – dodaje prokurator. ©℗

