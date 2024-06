Zderzenie na ul. Struga. Dwie osoby poszkodowane

Fot. Sylwia Dudek

Około godz. 13 na ul. Struga w Szczecinie, na wysokości ul. Bagiennej, doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe.

Okoliczności wypadku - na miejscu - wyjaśnia policja. Początkowo dwa z trzech pasów jezdni były nieprzejezdne. Teraz sytuacja się normuje.

- Obecnie nie ma utrudnień na drodze. Płynność ruchu jest zachowana - informuje mł. asp. Paweł Pankau z zespołu ds. komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Na miejscu działają również służby medyczne.

- Do wypadku zostały zadysponowane dwa zespoły ratownictwa medycznego. Mamy informację o dwóch osobach rannych. Pierwszą z poszkodowanych jest 25-letnia kobieta, która doznała urazu klatki piersiowej oraz głowy. Jest przytomna, a jej jest stabilny - informuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Pierwszą z poszkodowanych w wypadku karetka pogotowia przetransportowała do szpitala. Drugą z poszkodowanych osób również jest kobieta. To 52-latka, która na skutek zderzenia aut doznała urazu odcinka szyjnego kręgosłupa oraz miednicy. Również przytomna i w stanie stabilnym została przetransportowana karetką pogotowia do szpitala.©℗

(an)