Komunikacja miejska w okresie świątecznym

W Szczecinie grudniową atrakcją komunikacji miejskiej jest rozświetlona siódemka - wozi pasażerów na linii nr 7.

Przed nami święta i kilka wolnych dni. Jak w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku (od 24.12.2024 r. do 01.01.2025 r.) będzie funkcjonować komunikacja miejska ?



Tramwaje

W okresie ferii świątecznych w szkołach (do 31 grudnia) na liniach 8 i 10 obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wolnym od nauki w szkołach.

We wtorek, 24 grudnia 2024 tramwaje wszystkich linii do godziny 14:15 będą kursowały według rozkładów jazdy na dni powszednie wolne od nauki w szkołach. Po tej godzinie nastąpi stopniowe wprowadzanie specjalnych rozkładów jazdy: linie 8 i 11 kursować będą do godz. 16:30, linia 10 od godz. 16:30 kursować będzie na trasie Gumieńce - Dworzec Niebuszewo, bez ograniczenia częstotliwości i z przesunięciem godzin odjazdów (po godz. 20 co drugi kurs skrócony do Placu Rodła), linia 4 kursować będzie w godz. 16:30-20:00 co 15 minut, następnie co 20 minut, pozostałe linie kursować będą w godz. 16:00–20:00 co 30 minut, następnie co 40 minut, linie 1, 3,7 kursować będą z przesunięciem godzin odjazdów.

W czwartek i piątek, 25 i 26 grudnia 2024 ( Boże Narodzenie) tramwaje kursować będą według rozkładów jazdy dla Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Nowego Roku z częstotliwością co 20 minut w godzinach 11–18 i co 24 minuty w pozostałych godzinach (linia 4 z podwójną częstotliwością). 27-31 grudnia 2024 - tramwaje wszystkich linii kursować będą według normalnie obowiązujących rozkładów jazdy (dla okresu wolnego od nauki w szkołach). 1 stycznia 2025 (środa - Nowy Rok) tramwaje wszystkich linii kursować będą według rozkładów obowiązujących w dniach 25.12. i 26.12.2024 r.

Autobusy



W okresie ferii świątecznych w szkołach (do 31 grudnia): zawieszone będzie kursowanie linii 98 i 908; na liniach B, 53, 60, 67, 80, 109, 222, 223, 227 i 904 obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wolnym od nauki w szkołach.

We wtorek 24 grudnia 2024 (Wigilia) autobusy wszystkich linii do godziny 17:00 będą kursowały według rozkładów jazdy na dni powszednie wolne od nauki w szkołach. Po tej godzinie nastąpi stopniowe ograniczanie liczby kursów.

Na linii 62 ostatni kurs z pętli „Ustowo Auchan” zostanie wykonany o godz. 13:30 (do Wyszyńskiego – przyj. 14:00).

25 i 26 grudnia 2024 (środa i czwartek- Boże Narodzenie) Autobusy linii C, 75, 102, 103, 106 i 811 kursować będą według rozkładów jazdy dla Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Autobusy pozostałych linii kursować będą według normalnie obowiązujących świątecznych rozkładów jazdy. 27-31 grudnia 2024 Autobusy wszystkich linii kursować będą według normalnie obowiązujących rozkładów jazdy (dla okresu wolnego od nauki w szkołach), za wyjątkiem linii zawieszanych z uwagi na ferie świąteczne. We wtorek 31 grudnia 2024 (Sylwester) na linii 62 ostatni kurs z pętli „Ustowo Auchan” zostanie wykonany o godz. 18:53 (do Wyszyńskiego – przyj. 19:21).

Komunikacja nocna funkcjonować będzie według rozkładów jazdy obowiązujących tak jak w nocy z soboty na niedzielę.

W Nowy Rok 1 stycznia 2025 autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładów obowiązujących w dniach 25.12. i 26.12.2024 r. (K)