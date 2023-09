Kolejny przystanek SKM. W Załomiu widać już parking i drogę [GALERIA]

Załom to jedna z kilkudziesięciu lokalizacji, w której Szczecin buduje przystanek SKM wraz z infrastrukturą. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Budowa miejskiej infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prowadzona jest w kilkunastu miejscach jednocześnie. Miejski parking i chodniki prowadzące na perony kolejowe powstają w Załomiu przy ulicy Produkcyjnej. To kolejny z ok. 40 przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, który buduje miasto. Jest szansa, ze pociągi w ramach SKM do Goleniowa, Gryfina i Stargardu pojadą w przyszłym roku. Najpóźniej, być może nawet w 2025, uruchomiona ma być trasa do Polic.



- Po zrealizowaniu robót ziemnych oraz większości robót sieciowych, elektrycznych i teletechnicznych, wykonawca przystąpił do budowy nowej infrastruktury drogowej. Wykonane zostało korytowanie pod budowę drogi dojazdowej do parkingu - informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Wykonane zostały warstwy podbudowy nawierzchni parkingów oraz chodników. Aktualnie realizowane są prace związane z układaniem nawierzchni miejsc parkingowych i chodników. Trwa montaż krawężników.



W Załomiu, podobnie jak w kilkudziesięciu innych miejscach, przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury przystanku, rozbudowę ulicy Produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Z kolei same prace budowlane obejmują m.in. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych, rozbudowę ulicy Produkcyjnej, budowę nawierzchni chodników, rozbiórkę i budowę sieci oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych, rozbiórkę i budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia, zabezpieczenie sieci wodociągowej, czy budowę elementów małej architektury takich jak kosze na odpadki, wiata przystankowa, a na koniec zagospodarowanie zieleni.

Koszt prac wynosi 3 233 490,68 zł brutto. Roboty realizuje firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna.



Tomasz TOKARZEWSKI