Klub fitness w Hanza Tower

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

W drugiej połowie tego roku w Hanza Tower w Szczecinie otworzy się Klub Fitness UP. Zajmie przestrzeń o powierzchni ponad 2000 mkw.

Ma to być to największy obiekt tej marki. „Miejsce przełamie stereotypy dotyczące tradycyjnych siłowni, oferując swoim gościom szeroką gamę aktywności i udogodnień - deklarują jej przedstawiciele. - Poszczególne sekcje, od strefy zajęć grupowych, przez obszary dedykowane wolnym ciężarom, aż po maszyny izolowane i strefę funkcjonalną, są zaprojektowane tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Dodatkowo część SPA z sauną i solarium oraz strefa relaksu z wygodnymi kanapami, to idealne miejsce do regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym”.



Fitness Up zapowiada, że w klubie nie będzie plastikowych butelek czy maszyn z gotowym jedzeniem.

Zgodnie z zapowiedziami nowe miejsce ma być dostępne w drugiej połowie tego roku.

(gan)