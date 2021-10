Karetka jechała zygzakiem. Kierująca nią pijana kobieta wiozła pacjenta

Pijana mieszkanka Białogardu kierowała karetką. 29-latka wiozła pacjenta drogą wojewódzką nr 112 do Koszalina. Być może sprawa nie wyszłaby na jaw, gdyby nie czujne oko policjanta po służbie z Wydziału Prewencji II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Mężczyzna podążając tą samą drogą dostrzegł jadącą zygzakiem karetkę. Funkcjonariusz zajechał jej drogę, zatrzymując pojazd, dobiegł do samochodu, otworzył drzwi i wyjął ze stacyjki kluczyki. Okazało się, że za kierownicą siedziała kobieta, wokół której unosiła się woń alkoholu. W pojeździe przebywał też transportowany pacjent. Policjant o sprawie powiadomił oficera dyżurnego koszalińskiej komendy policji. Na miejsce wysłano patrol. Mundurowi przebadali 29-latkę alkomatem. Mieszkanka Białogardu wydmuchała 2,4 promila alkoholu! Kobietę przewieziono do policyjnego aresztu. Po transportowanego pacjenta przyjechał inny kierowca, który tym razem bezpiecznie zawiózł go do Koszalina.

Kobieta, gdy wytrzeźwiała, usłyszała zarzut. Za jazdę po pijanemu grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności. Niewykluczone, że 29-latka dodatkowo odpowie za narażenie innej osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To przestępstwo zagrożone jest karą 3 lat więzienia. Karetka, którą jechała pijana, należała do prywatnego podmiotu gospodarczego.©℗

(pw)