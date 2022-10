Inspektorzy dostali nowoczesny sprzęt. Lepszy monitoring środowiska

Nowy sprzęt przekazano w piątek (7 października) Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie. Będzie pomagać w zwalczaniu przestępczości środowiskowej w regionie. Zakup o wartości 820 tys. zł został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

– Dwa samochody terenowe oraz sprzęt, a przede wszystkim dron, który będzie używany przez wojewódzką inspekcję ochrony środowiska, zostały zakupione dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – powiedział Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

Podkreślił rolę WFOŚiGW i WIOŚ w zapewnieniu bezpieczeństwa środowiskowego.

– Jak potrzebne są inwestycje w tego rodzaju działania, pokazał choćby ostatni kryzys odrzański, kiedy na Pomorzu Zachodnim współpracowaliśmy bardzo ściśle, jeżeli chodzi o WIOŚ i inne służby zespolone z wojewodą, a także wojsko i samorządowców – przypomniał Z. Bogucki. – Gdyby nie wojewódzka inspekcja ochrony środowiska, tysiące oznaczeń, setki badań, zdecydowanie trudniej by było nam zareagować na ten kryzys i przełamać go, co się udało w Szczecinie. Udało się ochronić i jezioro Dąbie, i Zalew Szczeciński.

Zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska dr Marek Chabior podziękował zarządowi WFOŚiGW za otrzymane wsparcie.

– Samochody terenowe z napędem na cztery koła są niezbędne do wyjazdów trudnych – podkreślił. – Często są sytuacje, gdy przestępcy środowiskowi ukrywają się w trudno dostępnych miejscach, gdzie zwykłymi samochodami nie możemy dotrzeć. Jeden z samochodów zostanie w Szczecinie, drugi pojedzie do Koszalina. Województwo zachodniopomorskie jest rozległe, stąd konieczność takich dużych, mocnych samochodów.

Jak dodał, za środki WFOŚIGW zakupiony został także dron, georadar oraz analizator powietrza. ©℗

(ek)