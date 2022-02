Duże wsparcie dla regionu. Sprzęt i podziękowania dla strażaków

Niemal 21 mln zł wart jest sprzęt, który w piątek (18 bm.) otrzymali oficjalnie zachodniopomorscy strażacy. To ciężkie i średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody kwatermistrzowskie oraz quady i łodzie z lawetami.

- To dla nas dzień szczególny - powiedział st. bryg. Jarosław Tomczyk, Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie. - Otrzymujemy nowoczesne samochody, ale i specjalistyczny sprzęt. Trafi on do niemal wszystkich miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w regionie, w którym na stałe mieszka 1,7 mln osób, ale ze względu na swoje atrakcyjne położenie co roku odwiedza go też kilkaset tysięcy turystów.

Przydzielono go m.in. do Świdwina, Białogardu, Stargardu, Kamienia Pomorskiego, Goleniowa, Gryfina i Pyrzyc. Jeszcze w piątek, po uroczystym przekazaniu kluczyków i poświęceniu, pojazdy wyruszyły do macierzystych jednostek.

- To niewielka forma podziękowań za codzienny trud i codzienną służbę, jaką strażacy pełnią. Zarówno ci zawodowi, z PSP, jak i druhowie z OSP - mówił Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Przed strażą pożarną pojawiają się nowe zadania i wyzwania. Klimat się zmienia. Dwa tygodnie mieliśmy do czynienia z największą wichurą od 30 lat w naszym regionie, która poczyniła olbrzymie straty. Dwa dni temu podobne zjawiska dokonały zniszczeń w innych regionach kraju i musimy być gotowi na dalsze tego typu zjawiska.

Paweł Szefernaker ujawnił przy okazji, że zmieniły się także plany inwestycyjne na ten rok. Wsparcia mogą się tym razem spodziewać także Ochotnicze Straże Pożarne. Już wiadomo, że w naszym regionie samochodów ratowniczo-gaśniczych nie będzie 15 a 16. Najnowsza informacja jest też taka, że do PSP w Zachodniopomorskiem trafi w tym roku co najmniej 11 samochodów. ©℗

ToT