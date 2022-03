Sprzęt i materiały ze stoczni „Gryfia”. Dla walczącej Ukrainy

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” w Szczecinie w poniedziałek (14 marca) przekazała sprzęt strażacki i nie tylko dla walczącej Ukrainy. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda zachodniopomorski oraz komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Agregat prądotwórczy, agregaty gaśnicze, gaśnice, radiotelefony, wentylator oddymiający, 34 zestawy zawierające koc, poduszkę i prześcieradło, łóżka medyczne i polowe, płyty z grubej gąbki do spania, a także wełna mineralna – to sprzęt i materiały, które „Gryfia” przekazała KW PSP, a za jej pośrednictwem trafią na Ukrainę.

– Wysyłamy rzeczy, które szczególnie w strefie walk mogą się przydać – powiedział Artur Trzeciakowski, dyrektor naczelny „Gryfii”. – Wysyłamy przede wszystkim środki przeciwpożarowe. Gwarantujemy też miejsca pracy dla żon, matek i sióstr, które przyjadą do Szczecina, do naszych ukraińskich pracowników.

Wojewoda Zbigniew Bogucki stwierdził, że jest to kontynuacja tego, co Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kilka dni temu. Wtedy na Os. Słonecznym były pakowane trzy tiry, które już dojechały na Ukrainę.

– Ta pomoc jest organizowana w sposób absolutnie przemyślany – podkreślił wojewoda. – To są rzeczy naprawdę potrzebne tam na miejscu.

Np. zapotrzebowanie na wełnę mineralną zgłaszali Ukraińcy ze Lwowa. Ma służyć do ochrony zabytków.

– My niespełna dwa tygodnie temu tylko z naszego województwa zebraliśmy 96 palet sprzętu pożarniczego, które trafiły do Ukrainy – dodał komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Jarosław Tomczyk. – Łącznie z naszego kraju przeszło 1600 palet sprzętu i ok. 150 samochodów, które stanowiły rezerwę, zostały przekazane ukraińskim strażakom.

(ek)