Gryfus przekazał dzieciom rowery

fot. Gryfus Trzy rowery z kaskami i akcesoriami niezbędnymi do bezpiecznej jazdy na rowerze - to prezent od uczestników rajdu dla dzieci z rodzin zastępczych.

Dzieci z rodzin zastępczych otrzymały rowery ufundowane przez uczestników rajdu rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego. Wieloletnią tradycją corocznego rajdu organizowanego wiosną przez Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus jest zbiórka środków na zakup rowerów dla dzieci z rodzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

W przeszłości rowery zakupione z gryfusowych zbiórek trafiały m.in. do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Trzcińsku - Zdroju czy też do rodzinnych domów dziecka na terenie Pomorza Zachodniego. Podczas 12. Rajdu rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego, który odbył się w dniach 22-23 kwietnia br. w ramach zbiórki do puszek oraz darowizn przekazanych na konto fundacji udało się zebrać 4 400 złotych. Wolontariusze Gryfusa upiekli na tę okazję wiele ciast, które były podziękowaniem dla wszystkich biorących udział w zbiórce funduszy na rowery dla dzieci.

Dzięki zabranym środkom Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus za 4 780 złotych zakupił 3 rowery z kaskami i akcesoriami niezbędnymi do bezpiecznej jazdy na rowerze. Przed Dniem Dziecka rowery zostały przekazane dzieciom z rodzin zastępczych będących pod opieką MOPR w Szczecinie.

- Cieszę się ogromnie, że rowery trafiły do rodzin w których są naprawdę potrzebne. Wzruszenie obdarowanych dzieci jest największą nagroda na wolontariuszy zaangażowanych w pomoc – powiedziała Maria Bohuszewicz – Kobrzyńska, wolontariuszka SKR Gryfus.

- Już ponad 10 lat zbieramy środki na rowery podczas kolejnych edycji rajdu rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego. Ogromne zaangażowanie wolontariuszy oraz ofiarność darczyńców sprawiają, że każdego roku kolejne rowery trafiają do dzieci z rodzin zastępczych, domów dziecka czy też z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – powiedział Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus. (K)