Cukierki od Mikołaja na rowerze. Gryfus ubarwił przedświąteczny czas w Szczecinie

Mikołajkowy przejazd ulicami miasta zorganizowali we wtorek 6 grudnia rowerzyści ze Szczecina i okolic. Wyruszyli wieczorem z pl. Solidarności, by w świątecznej oprawie wspólnie pokonać ok. 10 kilometrów.



Rajd jest inicjatywą Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus. Jego uczestnicy przejechali m.in przez Wały Chrobrego, plac Grunwaldzki, Jasne Błonia, pl. Szarych Szeregów. Jak zawsze zrobili to dla frajdy, dla zdrowia, ale także dla zwrócenia uwagi, jak wielu jest rowerzystów i jak ważny jest ciągły rozwój infrastruktury rowerowej.

Trasa została tak zaplanowana, by zminimalizować uciążliwość dla innych uczestników ruchu drogowego. Mikołaje na rowerach wzbudzali na ulicach miasta wiele sympatii.

- Bezcenna była radość dzieci, które spotkaliśmy na trasie przejazdu - przyznaje Michał Rachowski z Gryfusa. - Także podczas postojów wiele osób podchodziło, aby zrobić sobie zdjęcia z rowerowymi Mikołajami i Śnieżynkami. Część uczestników rajdu rozdawała dzieciom słodycze.

Kolejna okazja do spotkania grupy Mikołajów na rowerach za rok.

- Cieszymy się ogromnie, że możemy kontynuować zapoczątkowaną przed laty przez Rowerowy Szczecin tradycję Mikołajowego Przejazdu Rowerowego przez Szczecin. Reaktywowane wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem rowerzystów więc będziemy chcieli je kontynuować w kolejnych latach - deklaruje Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

(K)