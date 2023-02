Ekipa wróciła, asfalt na Mieszka I już jest

Inwestor robi tylko to na co "miasto" pozwala. Uważam, że Piotr K. powinien podwoić liczbę swoich doradców, bo jak widać zarobiony chłopak jest i nie ogarnia miasta.

Nie było Ikei było źle gdyż najbliższa była w Poznaniu , Gdańsku czy Berlinie, postawiono sklep w Szczecinie też źle Czyli tym wieśniakom którzy przybyli do Szczecina nikt nie dogodzi ciągle o coś mają pretensje ale do końca nie wiedzą jakie,chyba brakuje im kur,krowy i qunia.

Wylewanie asfaltu

2023-02-02 17:16:09

Warto wspomnieć, że ostatnią warstwę asfaltu wylewano w temperaturze +2 stopni, w lejącym deszczu. A ponieważ część pasa znajduje się w zagłębieniu, asfalt wylewano prosto do kałuży. To jak tam, moi mili, zaczynamy odliczanie do remontu?