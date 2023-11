Dźwigozaury zaświecą się na czerwono

22 listopada Dźwigozaury z Nabrzeża Starówka zaświecą się na czerwono w geście solidarności z osobami z Zespołem Delecji 22q11.

Czerwone Dźwigozaury będą zwiększać świadomość o Zespole Delecji 22q11, który jest najczęstszym zespołem mikrodelecji chromosomów, który ma prawie 200 różnych objawów, a przeciętny chory doświadcza w ciągu życia 30 z nich.

Szacuje się, że dotyka on od 1:1000 do 1:7000 żywo urodzonych dzieci. Wiele osób żyje bez diagnozy. W Polsce co roku rodzi się około 150 dzieci z Zespołem Delecji 22q11, który wpływa na całe życie, powodując między innymi: wady serca, wady słuchu, zaburzenia rozwoju, zaburzenia zachowań, problemy z nauką, niepełnosprawność intelektualną i wiele innych.

(dAs)