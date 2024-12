Dzika natura miasta. Manifestanci: „Władze cierpią na ciężką chorobę betonozy"

Dla zielonych każda inwestycja to betonoza. Na nieszczęście dla nich i na szczęście dla mieszkańców miast, nie buduje się już ich z ziemi i gałęzi. A okoliczni mieszkańcy pod pretekstem ochrony chaszczy chcą sobie zachować przestrzeń. Oczywiście nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów, tylko próbując ograniczać prawa właściciela. Jeśli kupią to po cenie rynkowej niech mają „enklawy” chaszczy na wieki, jeśli ich nie stać to niech się zamilkną, bo nie są stroną

Właściciel działki

2024-12-17 18:31:54

przejawia chęć jej sprzedaży. Wystarczy ją kupić i już będziecie mogli delektować się chaszczorami jakie lubicie. A jak was nie stać, to kupcie kawałek innego nieużytku. Po kilku latach nic nierobienia otrzymacie ten sam efekt, bo chaszczory rosną same. Jedynie rośliny użytkowe wymagają systematycznej pracy na co was nie stać. Wie to każdy działkowicz, tylko wy ekoświry tego nie wiecie, bo nigdy nie byliście autentycznie zainteresowani przyrodą. Ważny dla was jest tumult i granty.