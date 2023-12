Dwa wypadki w mieście. Szczecińscy policjanci podsumowali święta

Fot. Sylwia Dudek

Od dnia 22 do 27 grudnia policjanci szczecińskiej drogówki prowadzili działania „Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie”. Namierzyli podczas nich aż 300 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalna prędkość, w tym pięciu, którzy jechali w terenie zabudowanym powyżej 50 km/h.

Funkcjonariusze sprawdzali też trzeźwość kierowców. Zatrzymali pięciu kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić pojazd na tzw. podwójnym gazie.

Ponadto mundurowi ujawnili jednego kierującego, który prowadził pojazd posiadając sądowy zakaz i trzech jadących bez uprawnień.

- Na terenie Szczecina doszło do dwóch wypadków, na szczęście nikt nie zginął. Zdarzenia te miały miejsce w drugi dzień świat. Pierwszy wypadek to potrącenie nietrzeźwego pieszego, natomiast do drugiego doszło na ul. Szczecińskiej, gdzie zderzyły się dwa pojazdy. Dwie osoby trafiły do szpitala - podsumowują funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W regionie najtragiczniejsze wypadki wydarzyły się w Międzyzdrojach. W sobotę wieczorem na ul. Dąbrówki po potrąceniu przez samochód zmarło dwoje dorosłych i 7-letni chłopiec z jednej rodziny. Zatrzymany niedługo potem kierowca był pod wpływem narkotyków. Dzień później przy tej samej ulicy na drzewie rozbił się samochód, którego kierowca zmarł.

(k)