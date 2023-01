Dwa oddziały Muzeum Narodowego zamknięte

We wtorek, po trzech miesiącach przerwy na wymianę węzła cieplnego, otwarto Muzeum Historii Szczecina przy ul. Mściwoja II. Teraz Muzeum Narodowe zmaga się z problemami w dwóch kolejnych oddziałach.

MN w Szczecinie zamknęło dwie filie. Obecnie nieczynne jest Muzeum Tradycji Regionalnych przy ulicy Staromłyńskiej oraz gmach na Wałach Chrobrego. Informacja o zamknięciu pojawiła się we wtorek 3 stycznia. Bardzo prawdopodobne, że oddział przy ul. Staromłyńskiej pozostanie nieczynny do końca miesiąca. Z kolei muzeum na Wałach Chrobrego będzie zamknięte do połowy miesiąca.

- W obydwu oddziałach Muzeum Narodowego w Szczecinie – na Wałach Chrobrego i w Muzeum Tradycji Regionalnych mamy awarię węzła cieplnego - informuje Elżbieta Jurska z Działu Komunikacji Społecznej MN.

I przypomina, że Muzeum na Wałach Chrobrego otwarte będzie dla publiczności od wtorku, 17 stycznia.©℗

(aj)