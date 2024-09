Doprowadził do śmierci koszalińskiego społecznika. Jest akt oskarżenia

Łukasz M. w trakcie śledztwa przyznał się do ataku na koszalińskiego Spidermana. Mężczyźnie postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.©℗

19 sierpnia ubiegłego roku po Pałacowych Spotkaniach z Historią w Nacławiu działacz wracał do swojego domu przy ul. Harcerskiej. Znienacka zaczepił go inny mężczyzna domagający się od niego papierosów. Gdy pan Piotr odmówił, został uderzony w twarz i się przewrócił. Doznał przy tym stłuczenia mózgu. Agresor, który go zaatakował, po zdarzeniu oddalił się, nie udzielając mu pomocy.

Po rocznym śledztwie koszalińska Prokuratura Rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który doprowadził do śmierci znanego działacza społecznego .

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Chore prawo 2024-09-06 17:17:17 Za doprowadzenie(nawet nieumyślne) do śmierci człowieka w wyniku bandyckiego napadu rabunkowego "Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności." A tymczasem kilka dni temu był artykuł o zatrzymaniu kilku osób z kilkoma kilogramami trawki, za co grozi im do 20 lat więzienia. Morał z tego taki, ze w tym kraju lepiej zabijać niż posiadać zioła.

klemens 2024-09-06 12:37:20 bo trzeba się dzielić z potrzebującym .

nick 2024-09-06 10:36:08 G**niane to prawo. Nieumyślne spowodowanie śmierci, to jest jak się bawią (lub cokolwiek) ludzie i wyniku splotu okoliczności, ktoś zrobi coś, co odbierze życie innej sobie. Tu gość z premedytacją gruchnął z pięści i musiał się liczyć z tym, że ktoś może upaść. Zwykłe zabójstwo. Nie żyje porządny człowiek, a szumowina szumi.

vik 2024-09-06 09:11:39 Od 3 miesięcy do 5 lat... serio? Człowiek nie żyje... na zawsze. Co to za prawo? Brak słów...

Kara śmierci 2024-09-06 08:07:17 Jak to, nieumyślnego spowodowania śmierci, skoro celowo uderzył, ponieważ nie otrzymał tego, czego chciał?

Adam 2024-09-06 02:36:11 Co najmniej 15 lat!