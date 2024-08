Prezydent Koszalina rezygnuje z podwyżki

Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie nie spodobała się rodzicom. Fot. Marek Czasnojć

Niedawno informowaliśmy, że władze Koszalina postanowiły wykorzystać dla własnych potrzeb wprowadzoną 1 października rządową pomoc skierowaną do rodziców dzieci w wieku żłobkowym. Mowa o programie „Aktywni w żłobku”, który zakłada dofinansowanie kwotą 1500 zł miesięcznych kosztów pobytu maluchów w dziennych placówkach zajmujących się opieką nad nimi.

Z założenia miało to pomóc powrotowi rodziców do pełnej aktywności zawodowej. Pieniądze z budżetu państwa trafiać będą bezpośrednio do żłobków. Dotychczas opłata miesięczna w koszalińskim żłobku ustalona była na poziomie 580 zł miesięcznie. Część kosztów ponosiło miasto. Po pojawieniu się wizji wprowadzenia nowych państwowych dofinansowań, na wniosek prezydenta Koszalina Tomasza Sobieraja radni podjęli uchwałę zwiększającą opłatę podstawową do 1750 zł miesięcznie! Wprowadzenie nowego miejscowego przepisu w życie oznaczałoby, że rodzice musieliby dopłacać za pobyt dziecka w żłobku 250 zł każdego miesiąca. Taka regulacja kłóci się z założeniami ustawy, której celem było zwolnienie rodziców wracających do pracy z jakichkolwiek opłat.

Uchwała o nowych stawkach wprowadzonych przez władze Koszalina nie spodobała się rodzicom. Pod koniec ubiegłego tygodnia do Koszalina przyjechała w tej sprawie Aleksandra Gajewska, z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem wizyty było przekonanie prezydenta Sobieraja do szybkiego doprowadzenia do zmiany wysoko kontrowersyjnej uchwały w taki sposób, aby zgodnie z założeniami rodzice nie musieli ponosić kosztów umieszczenia swoich dzieci w żłobku. Po spotkaniu i przedstawieniu przez Gajewską rządowego stanowiska prezydent Sobieraj obiecał, że opłaty za koszaliński żłobek zostaną obniżone do kwoty 1500 zł miesięcznie, a więc do takiej, ile wynosi rządowe dofinansowanie. To oznacza, że rodzice będą mogli umieszczać swoje dzieci w żłobku za darmo, ponosząc jedynie koszty związane z wyżywieniem maluchów. ©℗

