Czy autobus 75 pojedzie ul. Grota-Roweckiego?

Czy trasa linii 75 zostanie zmieniona? W internecie rozgorzała dyskusja. Fot. Dariusz GORAJSKI

Część mieszkańców okolic ulicy Grota-Roweckiego na szczecińskim Pogodnie postuluje zmianę trasy połowy kursów linii 75, tak, aby autobus jechał przez ulicę Grota-Roweckiego zamiast przez ulice Reduty Ordona i Czorsztyńską. Nie wszystkim ten pomysł się jednak podoba. W internecie rozgorzała dyskusja.

Zwolennicy zmian argumentują, że obecna trasa omija bloki wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego, gdzie znajdują się duże osiedla. Ich zdaniem na zmianie skorzystaliby nie tylko mieszkańcy tej ulicy, ale także ulic Łukasińskiego, Walentynowicz, Hubala, Kleeberga i Kutrzeby. Z tych rejonów do przystanku Żwirki i Wigury oraz Czorsztyńskiej to nawet ponad kilometr. Zdaniem entuzjastów zmian, mieszkańcy ulic Reduty Ordona i Czorsztyńskiej w przeważającej części poruszają się samochodami, jako że mieszkają w domach jednorodzinnych i szeregowcach.

Pomysł oprócz zwolenników ma jednak także wielu przeciwników. – Składam absolutny sprzeciw wobec zmiany trasy linii 75 – pisze jedna z internautek. – Szanowni Państwo z sąsiedztwa, jeśli uważacie, że brak wam wygodnej komunikacji do obsługi ulicy Grota-Roweckiego, to postulujcie o nową linię do obsługi waszego terenu, a nie żądajcie odebrania nam, mieszkańcom ul. Reduty Ordona linii 75. Dla własnej wygody podejmujecie inicjatywę korzystnych zmian dla was kosztem innych mieszkańców.

(CK)