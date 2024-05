Czterofajkowce ze stoczni Vulcan. Prelekcja w Starej Rzeźni

Jeden z czterokominowców zbudowanych w stoczni Vulcan: „Kronprinz Wilhelm”. Fot. Wikipedia/domena publiczna

Historia stoczni Vulcan pisana czterokominowcami – to temat kolejnej prelekcji Ludmiły Kopycińskiej, zaplanowanej na poniedziałek 27 maja br. Spotkanie – 39. z cyklu „Historia polskiej gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego” – odbędzie się o godz. 18 w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie (również w trybie online).

– Zainteresowanie dziejami stoczni Vulcan skłoniło mnie do bliższego zapoznania się z budową na przełomie XIX i XX wieku znakomitych parowych pasażerskich transatlantyków, których cechą charakterystyczną było posiadanie czterech kominów – mówi prelegentka. – Za ich przyczyną statki te nazywano czterokominowcami lub czterofajkowcami. Dzięki rekordowej szybkości, jaką osiągały na trasie Europa – Nowy Jork, wielokrotnie zdobywały „Błękitną Wstęgę Atlantyku”, co przynosiło sławę z jednej strony stoczni, która wybudowała transatlantyk, a z drugiej – armatorowi. Serdecznie zapraszam do wysłuchania prelekcji o jednej z najświetniejszych kart historii przedwojennego przemysłu stoczniowego w Szczecinie.

Prelegentka od blisko 34 lat jest przewodnikiem miejskim PTTK. Pracowała 35 lat w porcie szczecińskim. ©℗

(ek)