Policjanci ćwiczyli na lotnisku

rząd pojednania narodowego ukonstytuowany 13 grudnia przygotowuje się do jednania narodu - wszyscy równi a nierównych i nieuśmiechniętych się spierze i będzie już ok.

Paweł

2024-06-17 22:28:10

Nie łudźcie się, že to przeciw tym czy innym migrantom. To wszystko do tłumienia Polaków wk...ch na to całe sk....o.