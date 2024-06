Straż Graniczna: Służby niemieckie nie mogą arbitralnie podejmować takich decyzji

Donald Tusk im pozwolił: "Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2014 poz. 295)" - nie bijcie piany bo oni mają do tego prawo które im sami daliście.

Do- i o co darcie japy- czlowieku czy ty masz odrobinę przyzwoitosci? Czy tusk ci juz calkiem mózg zajął wraz z antypolską tvn? Kto wolał o bojkot feferendum odnosnie migrantów? Kto? Twój tusk! Który niszczy Polskę! Tu ma nie byc Polski! Tu ma byc wsch land niemiec!!,

"JAPĘ" to masz Ty wielbicielu Tuska , który wiernie służy interesom sąsiadów. Tacy jak Ty powinni pokryć wszystkie koszty utrzymania tych , których Makrela zaprosiła do Europy , Niemcy sobie w nich przebrali jak w ulegałkach i tych , którzy im nie pasują rozsyłają swoim wasalom z tzw, UE. Oni będą mieli w Polsce taki socjal jak w Dojczlandzie , czyli kilka razy wyższy niż Polacy.A z żarcia z koryta frykasów to akurat zasłynęli niektórzy z obecnego obozu korytowego.

brawo tusk

2024-06-17 18:42:38

WARUNKI PRZYJMOWANIA IMIGRANTÓW 14.05.2024 weszła w życie dyrektywa UE nr 2024/1346 o wyrównaniu warunków przyjmowania i zapewnieniu porównywalnych warunków życia imigrantom we wszystkich państwach członkowskich, pobytu, zasiłków, itp., po to by nie wyjeżdżali i pozostawali w tym kraju do którego zostali skierowani Oznacza to że imigranci mogą dostawać warunki pobytu i wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju, i to dodatkowo na tychże obywateli koszt.