Bita przez całą noc kobieta rano uciekła z mieszkania przez okno

Sąd tymczasowo aresztował 34-latka i o dwa lata młodszą kobietę, którzy brutalnie pobili i grozili pozbawieniem życia 41-letniej kobiecie w Szczecinku.

Do przestępstwa doszło, gdy pokrzywdzona przyszła do znajomego posprzątać mu mieszkanie. W mieszkaniu poza właścicielem przebywała jeszcze para, która piła alkohol. Kobieta została zaproszona do wspólnego biesiadowania i przebywała w mieszkaniu całą noc.

- W trakcie spotkania kobieta wielokrotnie była bita pięściami w okolice głowy i kopana po całym ciele - relacjonuje asp. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku. - Napastnicy rzucali w nią przedmiotami i odgrażali się, że zrobią jej krzywdę. Następnego dnia, rano, kiedy kobieta korzystając z łazienki zobaczyła w lustrze jak wygląda, zdecydowała się niezwłocznie opuścić mieszkanie. Z uwagi na fakt, że drzwi od mieszkania były zamknięte, pokrzywdzona wyskoczyła z mieszkania przez okno.

Poturbowaną kobietę przechodnie znaleźli pod blokiem i wezwali pogotowie. Wszyscy uczestnicy alkoholowej libacji zostali następnie zatrzymani przez policję. Zarzuty przedstawiono 34-letniemu mężczyźnie i 32–letniej kobiecie. Oboje odpowiedzą za pobicie pokrzywdzonej i kierowane pod jej adresem gróźb karalnych

Agresorzy najbliższe 3 miesiące spędzą teraz w areszcie śledczym. Za popełnione przestępstwa grozi im nawet do 8 lat więzienia.

(k)