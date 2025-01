Biedronka powstaje na dworcu PKP Szczecin Główny

W budynku dworca PKP przy ul. Kolumba będzie dyskont. Fot. Anna Gniazdowska

Na dworcu PKP w Szczecinie powstaje dyskont Biedronka. Na budynku przy ul. Kolumba zawisł baner z taką informacją.

Pasażerowie przystają przy nim z zainteresowaniem.

- Dyskont na dworcu? Jak najbardziej - mówi grupka podróżnych. - Jesteśmy z Poznania, tam na dworcu jest Biedronka, bardzo dużo ludzi korzysta.

Pomysł pozytywnie ocenia też pan Mikołaj, który w niedzielę przyjechał do Szczecina: - Ludzie zrobią sobie tańsze zakupy - mówił. - Jak tu będę, pewnie skorzystam.

- Nie jesteśmy ze Szczecina - mówi para przechodniów. - Ale my przy okazji pobytu na dworcu raczej byśmy do dyskontu nie poszli.

Sąsiedztwo Biedronki martwi jednak część handlujących tu przedsiębiorców. Choć o tej lokalizacji wiadomo było od dawna.

- Po modernizacji dworca od początku było wiadomo, że to są pomieszczenia na jakiś dyskont - przyznaje Danuta Kosycarz z salonu Kolporter. - Wiedzieliśmy więc od dziesięciu lat, jak tu jesteśmy, że coś będzie. Nie mieli jednak pozwolenia na sprzedaż alkoholu i nikt nie chciał wejść. Czy dostali zgodę na tę sprzedaż, czy będzie to dyskont bez alkoholu, bo przecież i takie są - nie wiem. Wielkiej różnicy to nie zrobi, bo 150 metrów dalej jest monopolowy.

Jak mówi pani Danuta, słuchy o otwarciu Biedronki chodziły także w ostatnim czasie.

- Na majówkę już miały być kiełbaski z Biedronki, w grudniu mówili, że otworzy się po świętach - opowiada. - Teraz wywiesili szyld, ruszyły jakieś prace budowlane. Dla nas to będzie dramat. Jak się u góry na dworcu Żabka otworzyła, mamy 50 procent spadku na samej Żabce.

W jej saloniku są stoliki, gdzie można usiąść, coś zjeść i wypić, poczekać w przyjemnej atmosferze.

- Ale to nie jest dworzec przesiadkowy - to początek albo koniec podróży - mówi. - Ludzie wchodzą i wychodzą. Z reguły przychodzą parę minut przed odjazdem pociągu i im się spieszy. Kupują coś szybko na podróż. A teraz pójdą do Biedronki.©℗

(gan)