Amfiteatr w Stargardzie jak nowy. Koncerty po kilku latach przerwy

Modernizacja amfiteatru kosztowała ok. 22 mln zł. Fot. MK

Po dwu latach głębokiej modernizacji stargardzki amfiteatr znów przyjmie dużą widownię. Zainauguruje działalność w najbliższy piątek koncertami gwiazd. Wstęp jest wolny.

Mieszkańcom Stargardu bardzo brakowało dużych koncertów w amfiteatrze. Ten, zniszczony przez czas i użytkowników obiekt, wybudowany w latach 70. w czynie społecznym, stał kilka lat zamknięty. Jego stan techniczny mógł zagrażać życiu przebywających w nim mieszkańców. W październiku 2022 roku ruszyła w nim wielka demolka. Został zrównany z ziemią i tak naprawdę, postawiony na nowo.

Dziś, wyremontowany za ok. 22 miliony złotych, zaświecił nowym blaskiem. Pomieści ponad 4 tysiące osób, w tym 3200 to miejsca siedzące. Jest nowoczesny i funkcjonalny także dla osób niepełnosprawnych. Dla tych, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich są specjalnie wytyczone miejsca. Osiem wejść, w końcu publiczna, stacjonarna toaleta, nowe trybuny z siedziskami z trwałego na wandalizm brazylijskiego drewna, zadaszona, sześciokątna scena o pow. 440 mkw. a pod nią komfortowe zaplecze i wreszcie wyposażenie, dzięki któremu w Stargardzie można organizować koncerty światowej klasy – to wszystko składa się na nowe miejsce imprez w Stargardzie. Pieczę nad realizacją inwestycji miało Stargardzkie Centrum Kultury.

21 czerwca trybuny, tym razem wykonane z trwalszych niż wylewany w latach 70. beton, prefabrykatów, ponownie wypełnią się publicznością. Amfiteatr swoją działalność zainauguruje darmowym koncertem gwiazd. Przed widownią wystąpią: Natalia Kukulska, Kasia Moś, Milena Lange, Łukasz Zagrobelny, Igor Herbut i Kuba Badach. Wokalistom towarzyszyć będzie Warsaw Impressione Orchestra pod batutą Tomasza Szymusia. Zaraz po nich na nowej scenie pojawi się zespół Kwiat Jabłoni. Wstęp na piątkowe (21.06.) wydarzenie będzie bezpłatny. Początek godz. 19.

Natomiast w sobotę w odremontowanym amfiteatrze rusza, płatny już, dwudniowy Festiwal Stargard’ 24. Pierwszego dnia koncertowego zagrają zespoły Myslovitz, Lady Pank i Małgorzata Ostrowska, a w niedzielę – Błażej Król, Natalia Szroeder, Igo i The Dumplings. Bilet kosztuje 70 zł za dzień koncertowy. Osoby posiadające Stargardzka Kartę Mieszkańca zapłacą jedynie 40 zł.

– Zapraszamy na otwarcie amfiteatru i koncerty – zachęca Joanna Tomczak, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury. – To będzie niezapomniany weekend koncertowy! ©℗

(w)