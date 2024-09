Aeroklub Szczeciński ma nowe wrota w hangarze [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Po latach oczekiwań Szczeciński Aeroklub może pochwalić się nowiutkimi wrotami do swojego hangaru. Gigantyczna konstrukcja, mająca 100 metrów długości i 8 metrów wysokości, zastąpiła starą, zniszczoną bramę, która służyła od czasów II wojny światowej.

Jak podkreśla dyrektorka Aeroklubu Renata Kostkiewicz, stare wrota były już w opłakanym stanie: – Były skorodowane, w wielu miejscach się nie otwierały, a nawet groziły zawaleniem – mówi. – Często musieliśmy używać traktora, żeby je przesunąć. Chociaż były z bardzo dobrej stali, to czas zrobił swoje.

Nowe wrota, wykonane we Włoszech, to nowoczesna konstrukcja, która znacznie ułatwi funkcjonowanie Aeroklubu. Są lekkie, dzielone na cztery części i wyposażone w podgrzewany tor, który zapobiega zamarzaniu. -Firma, która zajmuje się wymianą, ma duże doświadczenie w tego typu pracach. To gwarancja jakości i trwałości – zapewnia nasz rozmówca.

Dzięki tej inwestycji Szczeciński Aeroklub zyskał nowoczesną infrastrukturę, która pozwoli na bezpieczne przechowywanie samolotów i dalszy rozwój lotnictwa w regionie.

(dg)