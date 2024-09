Aeroklub Szczeciński zaprosił na szóstą edycję FlyDay [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

W sobotę Aeroklub Szczeciński zorganizował już szóstą edycję popularnej imprezy FlyDay. Mieszkańcy i miłośnicy lotnictwa mieli okazję uczestniczyć w wielu atrakcyjnych wydarzeniach, które przybliżyły im tajniki tej pasjonującej dziedziny.

Gwiazdą wydarzenia był zabytkowy samolot AN-2, który zabierał chętnych na niezapomniane loty widokowe nad Szczecinem. Aby wesprzeć działalność Aeroklubu, uczestnicy mogli nabyć symboliczne cegiełki.

Podczas imprezy nie zabrakło również pokazów, lotów szybowcami i paralotniami. Dla najmłodszych przygotowano specjalne atrakcje edukacyjne, podczas których dzieci mogły poznać budowę samolotów i śmigłowców. W hangarze można było obejrzeć wystawę zdjęć i pamiątek z historii aeroklubu.

Aeroklub Szczeciński podziękował wszystkim partnerom wydarzenia, w tym prezydentowi miasta, Komendzie Wojewódzkiej Policji, Komendzie Miejskiej Policji oraz Lasom Państwowym. Specjalną atrakcją był pokaz sprzętu zorganizowany przez policję, podczas którego zaprezentowano m.in. nowoczesny śmigłowiec.

- To już szósta edycja naszej imprezy. Cieszymy się, że możemy zaprosić mieszkańców na tak wyjątkowe wydarzenie. Chcemy pokazać im, że lotnictwo to nie tylko pasja, ale także ważna część naszego życia – podkreślała dyrektor Aeroklubu Szczecińskiego, Renata Kostkiewicz.

FlyDay to doskonała okazja, aby spędzić aktywnie czas i poznać fascynujący świat lotnictwa. Aeroklub Szczeciński zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia swojego lotniska także w innych terminach i spróbowania swoich sił w różnych dyscyplinach lotniczych.

Za dwa lata będziemy mieli okazję świętować 80. urodziny Aeroklubu Szczecińskiego. Z tej okazji planowane są kolejne wyjątkowe wydarzenia. Jak zapowiada Renata Kostkiewicz, możemy spodziewać się m.in. pokazów lotniczych. Choć nie będą one tak okazałe jak te w Lesznie, to z pewnością będą to jedne z największych powietrznych widowisk, jakie odbyły się w Szczecinie.

- Osiemdziesiątka to okrągła rocznica, którą chcemy uczcić w sposób wyjątkowy, razem z mieszkańcami miasta – mówiła prezes Aeroklubu Szczecińskiego.

Tekst i film Dariusz Gorajski