19. Wielka Gala Ślubna

W niedzielę 29 stycznia w szczecińskiej Netto Arenie po raz dziewiętnasty odbędzie się Wielka Gala Ślubna. Wydarzenie z pewnością zainteresuje pary, które myślą o zawarciu związku małżeńskiego oraz narzeczonych, którzy już są na etapie organizacji tego wyjątkowego dnia.

Wystawcy będą do dyspozycji zwiedzających od godziny 10 do 17. Na targach ślubnych czekać będzie szereg atrakcji i niespodzianek, w tym konkurs, w którym nagrodą główną jest organizacja przyjęcia weselnego w Belveder Make a Wish. Przygotowano też specjalne wydanie magazynu dla narzeczonych - „Ślubne Inspiracje” z kuponami rabatowymi.

Bilety wstępu na 19. Wielką Galę Ślubną już można kupić on-line na stronie www.ticketos.pl lub w dniu wydarzenia w kasie Netto Areny. (K)