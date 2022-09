Zmarła królowa Elżbieta II

W wieku 96 lat zmarła królowa brytyjska Elżbieta II - w czwartek wieczorem poinformował pałac Buckingham.

Jeszcze we wtorek Elżbieta II przyjęła dymisję premiera Borisa Johnsona i powierzyła Liz Truss misję tworzenia nowego brytyjskiego rządu. Informacje o pogorszeniu się stanu zdrowia królowej zostały podane do publicznej wiadomości w czwartek przed godz. 14 polskiego czasu. Do rezydencji Balmoral, w której przebywała monarchini, zjechała jej najbliższa rodzina. Po godzinie 19 pojawił się oficjalny komunikat o śmierci Elżbiety II. Napisano w nim: "Królowa odeszła w pokoju w Balmoral tego popołudnia".

Urodzona w 1926 r. Elżbieta II na brytyjski tron wstąpiła 7 lutego 1952 r. po śmierci swojego ojca króla Jerzego VI. Uroczysta koronacja nowej monarchini odbyła się 2 czerwca 1953 roku. Jej mężem był zmarły przed rokiem książę Filip. Małżeństwo miało czworo dzieci: Karola, Annę, Andrzeja i Edwarda. Po śmierci królowej tron objął najstarszy z rodzeństwa - książę Karol.

Od 9 września 2015 królowa Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii, gdyż tego dnia pobiła rekord należący do jej prababki - królowej Wiktorii. Od 13 października 2016 była również najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie.

Elżbieta II była nie tylko królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale również głową 14 innych państw, m.in. Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

(k)