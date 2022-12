Zmarł emerytowany papież Benedykt XVI

W sobotę w Watykanie w wieku 95 lat zmarł papież-senior Benedykt XVI.

Informacje o pogarszającym się stanie zdrowia emerytowanego papieża napływały od kilku dni. O jego śmierci poinformował Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej: "Z bólem zawiadamiamy, że dziś o godzinie 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie zmarł Papież Emeryt Benedykt XVI" - napisał.

Benedykt XVI czyli Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 w niemieckim Markt. W 1939 r. wstąpił do niższego seminarium duchownego w Traunstein. Podczas wojny w wieku 14 lat został obowiązkowy wcielony do Hitlerjugend. Później pełnił służbę w różnych formacjach m.in. w obronie przeciwlotniczej i jako wartownik. Nigdy nie trafił na front, a pod koniec wojny zdezerterował.

W 1945 roku Ratzinger wraz z bratem rozpoczęli naukę w katolickim seminarium duchownym we Freising i na studiach na Uniwersytecie w Monachium. 29 czerwca 1951 r. obaj zostali wyświęceni na kapłanów.

W 1953 r. przyszły papież zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie. W 1957 habilitował się rozprawą o św. Bonawenturze a w 1958 r. został profesorem kolegium we Fryzyndze.

W latach 1977–1982 był arcybiskupem metropolitą w Monachium i Freising. W latach 1993–2005 był kardynałem biskupem. Przez 15 lat do 2005 r. pełnił funkcje prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Był też dziekanem Kolegium Kardynalskiego.

Po śmierci Jan Pawła II 19 kwietnia 2005 r. w drugim dniu konklawe został wybrany na papieża, przyjmując imię Benedykt XVI. Podczas swojego pontyfikatu ogłosił trzy encykliki. Pierwsza z nich nosiła tytuł "Deus caritas est" i przypominała najpiękniejszą prawdę chrześcijaństwa, mówiącą o tym, że Bóg jest miłością. Jego najbardziej znanym dziełem pozostaje jednak przetłumaczona na wiele języków książka "Jezus z Nazaretu", która stała się prawdziwym wydawniczym bestsellerem.

Jako papież Joseph Ratzinger odbył 26 zagranicznych podróży. W 2006 r. odwiedził Polskę. Jego wizyta na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau została uznana za wydarzenie historyczne.

Benedykt XVI prowadził też ekumeniczny dialog z prawosławiem i islamem.

Jego pontyfikat trwał do 28 lutego 2013 r., kiedy to dobrowolnie zrzekł się swojego urzędu. Był to pierwszy taki przypadek w dziejach Kościoła od XV wieku. Od czasu swojego ustąpienia Benedykt XVI pozostawał emerytowanym papieżem.

(k)