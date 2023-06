Tenis. French Open - Świątek wygrała w finale z Muchovą! (akt. 1)

Fot. PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Polka Iga Świątek pokonując Czeszkę Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:4 w finale tenisowego turnieju we Francji na kortach Rolanda Garrosa, zarobiła 2 mln 300 tys. euro, czyli grubo ponad 10 mln zł. Dla naszej tenisistki był to już trzeci tytuł w Paryżu i czwarte wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze.

W pierwszym secie Świątek wygrała gładko, a w kolejnej partii prowadziła już 3:0 i wydawało się, że pojedynek szybko się zakończy. Czeszka zaryzykowała jednak kilka ryzykownych zagrań i odwróciła losy pojedynku wygrywając drugiego seta, a w trzecim prowadziła już 2:0. Polka zmobilizowała się jednak i przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Turniej w Paryżu okazał się kolejną kompromitacją federacji tenisa kobiecego WTA, która nie dość, że dopuściła do rywalizacji zawodniczki z Rosji i Białorusi, mimo krwawego ataku z tych państw na Ukrainę (conocne ataki rakietowe i śmiercionośnych dronów na ukraińskie miasta, śmierć cywilów i dzieci, porwania - w tym głównie dzieci - oraz nieludzkie tortury z obcinaniem głów włącznie), to jeszcze popełniła wiele gaf bezprecedensowo faworyzując Białorusinkę Arynę Sabalenko. Zawodniczka ta odmówiła udziału w konferencjach prasowych, rozmawiając jedynie z wybranymi przez siebie dziennikarzami i nie spotkała ją za to żadna kara. A przecież jeszcze niedawno za opuszczenie konferencji prasowej nakładano kary finansowe, a nawet grożono wykluczeniem z turnieju. Ciekawe były też konferencje prasowe Igi Świątek, bo osobno dla dziennikarzy polskich i osobno dla pozostałych. Na jednej z tych krajowych, gdy zapytano późniejszą triumfatorkę o Sabalenko, prowadząca konferencję… po prostu zakończyła spotkanie. Później przedstawiciel WTA tłumaczył się iście kuriozalnie, że… zabrakło znajomości języka polskiego. Nie popisała się też francuska publiczność, bucząc i wygwizdując ukraińską tenisistkę, która po meczu nie podała ręki Białorusince, a przecież nie mogła zrobić inaczej, bo właśnie do tego kraju porywane są najmłodsze ukraińskie dzieci, a z terytorium Białorusi mordowani są jej bliscy. Dla kibiców w Paryżu jak widać to się nie liczyło…©℗ (mij)

***

Wcześniejsza informacja:

Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wygrała z Czeszką Karoliną Muchovą 6:2, 5:7, 6:4 w finale wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Polka obroniła tym samym tytuł wywalczony rok temu. To jej trzeci triumf w turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa.

Została pierwszą od 2007 roku zawodniczką, która obroniła tytuł na kortach im. Rolanda Garrosa. 16 lat temu dokonała tego Belgijka Justine Henin triumfując trzeci raz z rzędu.

Świątek już wcześniej zapewniła sobie utrzymanie prowadzenia w światowym rankingu dzięki zwycięstwie w półfinale i porażce wiceliderki zestawienia WTA Białorusinki Aryny Sabalenki.

