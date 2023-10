Szermierka. Mistrzynie świata na zawodach w Szczecinie

Ponad 100 szpadzistów i szpadzistek wystąpi w weekend w Szczecinie w zawodach Pucharu Polski. Fot. Ryszard PAKIESER

Złote medalistki zakończonych niedawno mistrzostw świata zaprezentują się w najbliższy weekend w Szczecinie na zawodach Pucharu Polski seniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn.

To właśnie podczas sobotniego otwarcia zawodów w hali przy ul. Narutowicza organizatorzy Pucharu Polski uhonorują drużynowe mistrzynie świata. Polki w składzie Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Ewa Trzebińska i Magdalena Pawłowska po złoto sięgnęły, pokonując w finale 32:28 Włoszki. To pierwsze złoto zespołu szpadzistek w historii i pierwsze złoto polskich szermierzy od mistrzostw świata w 2007 roku, kiedy to drużynowo triumfowały florecistki.

Po zdobyciu złotego medalu szpadzistki awansowały na pierwsze miejsce w rankingu olimpijskim. Do zamknięcia rankingu pozostały cztery Puchary Świata – w Tallinie (listopad), Vancouver (grudzień), Barcelonie (luty) i Chengdu (marzec) i liczymy, że dobra forma zawodniczek pozwoli im osiągać takie wyniki, które zapewnią tę pozycję, a tym samym start na igrzyskach olimpijskich.

Szczecińskimi zawodami o Puchar Polski rozpocznie się sezon szermierczy w Polsce. Nasze miasto już po raz siódmy gościć będzie najlepszych szpadzistów. Zarówno panie, jak i panów, którzy będą walczyć o punkty klasyfikacyjne Polskiego Związku Szermierczego. Na starcie stanie ponad 100 zawodników i zawodniczek, ale kibice szczególnie mocno powinni w weekend wspierać Martynę Swatowską-Wenglarczyk. Drużynowa mistrzyni świata swoją karierę zaczynała w Szczecinie i do czasu rozpoczęcia studiów reprezentowała MKS Kusy i zdobywała medale w zawodach krajowych i międzynarodowych, reprezentując nasze miasto. Obecnie szpadzistka jest zawodniczką AZS AWF Katowice.

Tradycyjnie zawody rozegrane zostaną w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17. Zawody mają charakter otwarty i organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników „białej broni” i tych, którym ta dyscyplina jeszcze jest mało znana, do odwiedzenia hali sportowej. Wstęp jest wolny, a najciekawsze walki półfinałowe i finałowe będą się toczyć ok. godz. 16.

(woj)