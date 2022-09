Stadion Pogoni już gotowy! Inauguracja z kibicami 1 października w meczu z Lechią

W czwartek na miejskim stadionie im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego, gdzie swoje mecze w PKO BP Ekstraklasie rozgrywają piłkarze Pogoni Szczecin, odbyło się spotkanie z okazji ukończenia budowy i oddania do użytku całego kompleksu sportowego.

Powstał praktycznie całkiem nowy, kompletnie zadaszony stadion, na którym będzie mogło zasiąść 21 163 kibiców, a specjalne miejsca otrzymali szalikowcy, a także kibice niepełnosprawni.

Budowę rozpoczęto wiosną 2019 roku i prowadzono etapami, nie wyłączając piłkarzom możliwości ekstraklasowych występów. Nie obyło się bez niespodzianek, bo w czasie II wojny światowej na obiekcie było gniazdo artylerii przeciwlotniczej i z tego powodu na terenie stadionu znaleziono sporo niewypałów, co spowolniło budowę, a oczywiście nie przyspieszyło jej także odkrycie kilku tuneli pod trybuną południową. Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała wyjazd ze Szczecina znacznej grupy ukraińskich pracowników budujących stadion, którzy pojechali bronić swojej bestialsko zaatakowanej ojczyzny, więc to także okazało się problemem.

Trybuny oddawano do eksploatacji etapami; najpierw zachodnią i południową, na ostatni mecz z Lechem Poznań – wschodnią i dwa narożniki, w tym sektor dla kibiców gości, a teraz oddano do użytku cały stadion, już z północną trybuną oraz VIP-owską oraz z całym zapleczem socjalno-bytowym. Budowa zakończyła się w sierpniu, ale dopiero we wrześniu dokonano wszystkich potrzebnych odbiorów i podpisano stosowne protokoły.

W skład kompleksu wchodzi stadion główny oraz Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży z budynkiem szatniowo-socjalnym i 5 boiskami treningowymi, w tym jednym ze sztuczną nawierzchnią i w okresie zimowym pokrywanym powłoką balonową. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 364 milionów złotych. Wykonawcą inwestycji była spółka Stadion Szczecin Korporacja Budowlana Doraco sp. z o.o. sp. j., a nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Oficjalne otwarcie stadionu dla kibiców odbędzie się w sobotę 1 października podczas meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Pogoni z Lechią Gdańsk, który pierwotnie miał się rozpocząć o godz. 20, ale z okazji planowanych uroczystości pierwszy gwizdek sędziowski rozlegnie się pół godziny później. Pogoń przygotowała z tej okazji okolicznościowy program obchodów, a specjalne atrakcje dla mieszkańców zapewni też Miasto Szczecin. ©℗

(mij)