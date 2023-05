Siatkówka. Chemik nadal z Marleną Kowalewską

Marlena Kowalewska może być podstawową rozgrywając Chemika w nowym sezonie. Fot. Ryszard Pakieser

Marlena Kowalewska będzie reprezentowała barwy Chemika w rozgrywkach Tauron Ligi 2023/2024. Dla reprezentacyjnej rozgrywającej będzie to już szósty sezon w zespole.



Marlena w Policach występuje od sezonu 2018/19. W tym czasie zdobyła trzy mistrzostwa, cztery Pucharu Polski i Superpuchar. W tym sezonie do swojej kolekcji dopisała tylko wspomniany już czwarty Puchara Polski, bo w lidze Chemik odpadł już w ćwierćfinale. Dla Marleny Kowalewskiej był to zresztą bardzo trudny sezon. Po ciężkiej kontuzji kolana, której nabawiła się w finałach sezonu 2021/2022 treningi wznowiła dopiero w grudniu. W zakończonych rozgrywkach Tauron Ligi zagrała tylko w 14 meczach. Nie stanęło to jednak na przeszkodzie w kolejnym powołaniu do reprezentacji Polski. Rozgrywająca Chemika od kilku dni trenuje na zgrupowaniu w Szczyrku pod okiem Stefano Lavariniego.



- Poprzedni sezon był dla mnie dziwny, wróciłam po kontuzji i zaczęłam od połowy. Teraz mam dużo czasu na odpowiednie przygotowanie i zrobię wszystko, żeby dobrze go spożytkować - deklaruje Marlena Kowalewska.



Marlena Kowalewska jest drugą siatkarką potwierdzoną przez policki klub na nowy sezon. Wcześniej Chemik ogłosił, że w drużynie pozostanie inna reprezentantka Polski Martyna Łukasik. Z zespołem pożegnała się już natomiast Jovana Brakocević-Canzian, a w barwach Chemika nie zagra prawdopodobnie jeszcze kilka zawodniczek z ubiegłorocznego składu m.in. reprezentacyjna przyjmująca Martyna Czyrniańska. ©℗

(woj)