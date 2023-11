Piłka wodna. Zgrupowanie kadry narodowej w Szczecinie, Arkonia Waterpolo na fali

Na zdjęciu utalentowany waterpolista Arkonii Wiktor Dziarmaga. Fot. Adam DZIARMAGA

Od poniedziałku na szczecińskim basenie Floating Arena odbywa się zgrupowanie kadry narodowej piłkarzy wodnych rocznika 2010 i młodszych, które potrwa do piątku, a w obozie biorą udział najlepsi zawodnicy z całej Polski z Warszawy, Bytomia, Łodzi, Poznania, Gorzowa i oczywiście podopieczni Arkoni Waterpolo Szczecin: Rafał Agaciński, Wiktor Dziarmaga, Miłosz Szemel, Wojciech Wilczarski, Eryk Tomaszewski, Bartłomiej Milewski i Jan Sobański.

Treningi odbywają się pod bacznym okiem trenera kadry Mariusza Staweckiego, a w zgrupowaniu bierze udział 26 zawodników, z których 13, a więc równo połowa, dostanie powołanie do ścisłej kadry Polski. Wszyscy zakwaterowanie są w hotelu SDS przy basenie. Treningi odbywają się w dwóch blokach porannym i popołudniowym. Przeprowadzone są różnego rodzaju testy sprawnościowe jak i również rozgrywane są mecze.

* * *

W miniony weekend odbyła się pierwsza runda młodzieżowych rozgrywek piłkarzy wodnych do lat 15, a Arkonia Waterpolo Szczecin Odniosła komplet zwycięstw, pokonując: UKP Marlin Gryfino 24:0, Szkołę Gortata Waterpolo Poznań 27:2, GKPW 59 Gorzów 8:5 i Alfę Gorzów rzutami karnymi 4:3 (w normalnym czasie 11:11), co dało Arkonii I miejsce w tabeli po pierwszej rundzie. W najbliższy weekend na Floating Arenie ponownie ujrzymy w akcji naszych 15-latków, a przy okazji odbędzie się promocja książki „Z ręki do ręki. Historia waterpolo”.

Arkonia waterpolo zaprasza też dzieci i młodzież (także dziewczynki) na nieodpłatne zajęcia, które odbywają się na Floating Arenie każdego tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 18 - 20.

(mij)