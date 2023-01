Piłka ręczna. Chrobry za mocny

Piłkarze ręczni Sandry SPA Pogoni Szczecin przegrali wyjazdowy mecz 1/8 Pucharu Polski z Chrobrym Głogów i odpadli z rozgrywek.

PGNIG Puchar Polski piłkarzy ręcznych 1/8 finału: CHROBRY Głogów - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 36:32 (20:14);



POGOŃ: Wiunyk, Jagodziński - Polok 6, Krok 6, Krupa 6, Krysiak 4, Zalewskij 3, Wrzesiński 3, Czerkaszczenko 2, Wiśniewski 1, Nowak 1, Markowski, Kapela, Starcević, Biały

Gospodarze to szósty zespół Superligi, więc naturalnie to oni byli faworytem tego pojedynku. Duże znaczenia dla losów tego meczu miał początek spotkania. Chrobry najpierw prowadził 5:0, później 14:5, a do przerwy prowadził sześcioma bramkami.

W drugiej połowie szczypiorniści Pogoni odrabiali straty, a na 3. minuty przed końcem meczu był wynik 34:32. Ostatecznie górą byli gospodarze i to oni awansowali do kolejnej rundy.

