Piłka nożna. Wyjazdowa wygrana Pogoni na inaugurację PKO BP Ekstraklasy

Fot. Pogoń Szczecin SA

W pierwszym meczu nowego ekstraklasowego sezonu w głównej roli wystąpili portowcy, którzy na wyjeździe pokonali mocno przetrzebionych kadrowo poznaniaków (odejścia z klubu, kontuzje i... dzieci na ławce rezerwowych), a na trybunach jeszcze wyraźniej dominowali szczecinianie, bo licznie przybyli do Grodziska Wielkopolskiego fani Dumy Pomorza całkowicie zagłuszyli gospodarzy i mogli w pełni zasłużenie śpiewać: "Gramy u siebie!".

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: WARTA Poznań - POGOŃ Szczecin 0:1 (0:1); 0:1 Efthýmis Kouloúris (36).



Warta: 1. Adrian Lis - 2. Jakub Bartkowski (85, 20. Jakub Wajman), 21. Mateusz Kupczak, 44. Dawid Szymonowicz, 34. Wiktor Pleśnierowicz, 3. Jakub Kiełb (85, 27. Kacper Przybyłko) - 7. Kajetan Szmyt, 16. Miguel Luís (71, 8. Niilo Mäenpää), 6. Maciej Żurawski (71, 97. Wiktor Kamiński), 77. Stefan Savić - 29. Dario Vizinger (79, 19. Jakub Sangowski).



Pogoń: 1. Dante Stipica - 28. Linus Wahlqvist, 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 32. Leonárdo Koútris - 15. Marcel Wędrychowski (69, 22. Wahan Biczachczjan), 21. João Gamboa, 99. Mateusz Łęgowski (62, 7. Rafał Kurzawa), 10. Luka Zahovič (69, 27. Sebastian Kowalczyk), 11. Kamil Grosicki - 9. Efthýmis Kouloúris (88, 20. Alexander Gorgon).

Żółta kartka: Pleśnierowicz. Sędziował: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 3274.

Szwedzki trener Pogoni Jens Gustafsson do podstawowej jedenastki desygnował dwa nowe nabytki, greckiego napastnika Kouloúrisa i defensywnego pomocnika Gamboę, a ten pierwszy dokończył mecz kontrolny z Wartą sprzed dwóch tygodni w Opalenicy i do dwóch zdobytych tam sparingowych goli, dodał w piątek już ligowe trzecie trafienie, kompletując swoistego hat-tricka.

Inauguracyjny pojedynek miał kilka odsłon, a początek należał bezdyskusyjnie do Pogoni, zaś rywale momentami byli w komplecie na własnym polu karnym, ale taki obraz meczu wcale nie przekładał się na liczne podbramkowe okazje Dumy Pomorza. Jedna z nielicznych sytuacji strzeleckich portowców dała im prowadzenie po sytuacyjnym uderzeniu z tzw. pierwszej piłki debiutującego Greka, a później znacznie gorsza piłkarsko Warta miała kilka okazji, co najmniej na wyrównanie, a pierwszą niemal tuż po stracie gola, gdy z kilku metrów nad poprzeczką strzelił eksportowiec Żurawski (grał też drugi były piłkarz Pogoni Bartkowski, którego dalekie wrzuty z autu w pole karne były dość niebezpieczne...). Były momenty, gdy większość szczecinian była we własnym polu karnym, a raz uratował nas napastnik Kouloúris, wybijając piłkę sprzed bramki na rzut rożny. W końcówce Pogoń nie myślała już o podwyższeniu rezultatu, lecz szanowała piłkę długo ją rozgrywając, by dowieźć do końca skromne, ale jakże cenne zwycięstwo.

(mij)

Wkrótce więcej informacji, a szczegółowa relacja ze statystykami, wypowiedziami i licznymi ciekawostkami, w poniedziałkowym "Kurierze Szczecińskim" oraz w e-wydaniu.