Piłka nożna. Kacper Kozłowski w Turcji

Kacper Kozłowski po występach w Belgi i Holandii przenosi się do ligi tureckiej. Fot. Ryszard Pakieser

Były piłkarz Pogoni Kacper Kozłowski podpisał trzyletni kontrakt z tureckim Gaziantep FK.

Kozłowski w 2021 roku pojechał z reprezentacją Polski na Euro. Wystąpił tam w dwóch meczach. Miał wtedy 17 lat i został najmłodszym piłkarzem, który zagrał na mistrzostwach Europy. Jego rekord pobił dopiero w tegorocznym Euro 2024 Hiszpan Lamine Yamal.

Wydawało się, że Kozłowski będzie w przyszłości gwiazdą polskiego futbolu. Udane występy w Pogoni Szczecin oraz gra na Euro spowodowały, że Polakiem zainteresowały się kluby z najmocniejszych zachodnich lig. Ostatecznie trafił do Brighton. Anglicy zapłacili za niego 11 mln euro.

Kozłowski nie przekonał do siebie szkoleniowca Brighton i od razu po transferze został wypożyczony do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise. Po powrocie do Anglii ponownie udał się na kolejne wypożyczenie, tym razem do holenderskiego Vittese Arnhem, gdzie w 63 meczach zdobył sześć bramek i zaliczył 10 asyst. Teraz definitywne przenosi się do Turcji.

(woj)