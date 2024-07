Piłka nożna. Efektowna inauguracja Pogoni

Kibic2

2024-07-21 18:32:06

Fajnie, że Pogoń wygrała. I połowa ok. Druga początek szczęśliwa ręką i karny. Wprowadzenie młodzieżowców to zagrywka finansowa. Prezes się cieszy kasy może nie ubędzie. Wtedy zaczęła się zwykła kopanina. Wprowadzonym daleko do zmienników . Kpina z kibiców którzy zapłacili za bilety i dostali takie widowisko w 2 połowie. Gdyby to była Legia lub Lech to byłoby 2:3. Trener na smyczy. Ogólnie jest super.