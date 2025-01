Piłka nożna. Efthýmis Kouloúris w FC Seul?

Fot. Ryszard Pakieser

Portale internetowe Transfermarkt i 90minut poinformowały, że najlepszy i najskuteczniejszy piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin może przejść do południowokoreańskiego klubu FC Seul i jest to bardziej prawdopodobne niż transfery do wcześniej wymienianych klubów w kontekście sprzedaży greckiego napastnika, czyli Legii Warszawa i Panathinaikosu Ateny. Byłoby to trzecie osłabienie Pogoni tej zimy po odejściu Wahana Biczachczjana i Benedikta Zecha... (mij)