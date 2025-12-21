Niedziela, 21 grudnia 2025 r. 
Piłka nożna. Bośniak w Pogoni

Data publikacji: 20 czerwca 2018 r. 11:53
Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2018 r. 09:54
Piłka nożna. Bośniak w Pogoni
 

Bośniacki piłkarz Zvonimir Kožulj został piłkarzem Pogoni. To szóste letnie wzmocnienie klubu. Bośniak podpisał 3-letnią umowę z Dumą Pomorza i przenosi się do Szczecina na zasadzie transferu definitywnego z Hajduka Split.

Zvonimir Kožulj ma 25 lat. W przeszłości reprezentował w kraju Široki Brijeg i Vitez. W tych klubach rozegrał 63 mecze na poziomie bośniackiej ekstraklasy, w których zdobył 12 bramek. W 2013 roku zdobył z zespołem Široki Puchar Bośni i Hercegowiny. Przez rozpoczęciem sezonu 2016/17 trafił do chorwackiego Hajduka Split. W tym klubie spędził 2 lata (49 ligowych meczów, 4 strzelone gole). W barwach Široki i Hajduka rozegrał też łącznie 15 meczów w Lidze Europy UEFA.

Środkowy pomocnik jest byłym juniorskim i młodzieżowym reprezentantem Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Ma za sobą również debiut w pierwszej reprezentacji. Latem 2016 roku Kožulj zagrał w towarzyskim meczu Bośni i Hercegowiny z Japonią.

- Tego lata klub opuścili Rafał Murawski i Jakub Piotrowski, dlatego było jasne, że musimy wzmocnić środek pola - mówi prezes klubu Jarosław Mroczek.

(woj)

Fot. Pogoń Szczecin S.A.

Komentarze

Oleś
2018-06-21 08:50:42
Znakiem tego Gyurcso nie był aż tak niedobrym piłkarzem skoro "wygryzł" Zvonimira ze składu.I jeszcze polecił grę w Pogoni.
okiem kibica
2018-06-20 17:16:01
Jakiej utalentowanej.wskaż zawodnika,zawodników o ponadprzeciętnych umiejętnościach,będących w orbicie zainteresowania np.skautów zachodnich.Utalentowany to taki,który zdecydowanie się wyróżnia umiejętnościami czysto piłkarskimi,osiąga rewelacyjne wyniki.Ja takich w Pogoni nie widzę i nawet światełka w tunelu nie widzę.Moim skromnym zdaniem w Polskich akademiach próżno szukać bo nawet jak są to Ci którzy ich szkolą tego nie widzą,i...słabo ich szkolą.Ci "utalentowani" piłkarze mają potem olbrzymie problemy z techniką użytkową,indywidualną-życie brutalnie te braki obnaża w sytuacji kiedy uda się jednego,drugiego gdzieś za grosze wytransferować do zagranicznego klubu.Tak więc byłbym ostrożny w twierdzeniu,że mamy jakąś super utalentowaną rzeszę młodzieży w Pogoni.
Keszel
2018-06-20 14:13:58
To kolejny sygnał dla rzeszy utalentowanej młodzieży z Pogoni - szukajcie już nowych klubów, Pogoń z Was zrezygnuje. Szkoda tych 30 milionów na budowę ośrodka szkolenia młodzieży.
