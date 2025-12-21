Piłka nożna. Bośniak w Pogoni

Bośniacki piłkarz Zvonimir Kožulj został piłkarzem Pogoni. To szóste letnie wzmocnienie klubu. Bośniak podpisał 3-letnią umowę z Dumą Pomorza i przenosi się do Szczecina na zasadzie transferu definitywnego z Hajduka Split.

Zvonimir Kožulj ma 25 lat. W przeszłości reprezentował w kraju Široki Brijeg i Vitez. W tych klubach rozegrał 63 mecze na poziomie bośniackiej ekstraklasy, w których zdobył 12 bramek. W 2013 roku zdobył z zespołem Široki Puchar Bośni i Hercegowiny. Przez rozpoczęciem sezonu 2016/17 trafił do chorwackiego Hajduka Split. W tym klubie spędził 2 lata (49 ligowych meczów, 4 strzelone gole). W barwach Široki i Hajduka rozegrał też łącznie 15 meczów w Lidze Europy UEFA.

Środkowy pomocnik jest byłym juniorskim i młodzieżowym reprezentantem Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Ma za sobą również debiut w pierwszej reprezentacji. Latem 2016 roku Kožulj zagrał w towarzyskim meczu Bośni i Hercegowiny z Japonią.

- Tego lata klub opuścili Rafał Murawski i Jakub Piotrowski, dlatego było jasne, że musimy wzmocnić środek pola - mówi prezes klubu Jarosław Mroczek.

