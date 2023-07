Lekkoatletyka. Złoto i srebro Joanny Oleksiuk

Joanna Oleksiuk zdobyła na Litewskiej złoty i srebrny medal. Fot. KSI Start Szczecin

W zakończonych 51. Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Polski, rozgrywanych w grodzie Gryfa na stadionie im. Wiesława Maniaka, reprezentanci KSI Start Szczecin wywalczyli 4 medale, w tym jeden złoty i 3 srebrne, a o dwóch z nich pisaliśmy już w poniedziałkowym wydaniu.

W ostatnim dniu zawodów - do srebrnych medali Joanny Oleksiuk w pchnięciu kulą i Damiana Wróblewskiego w rzucie oszczepem - szczecinianie dorzucili jeszcze dwa krążki. Jako jedyna tytuł mistrzyni kraju wywalczyła Joanna Oleksiuk, powołana do kadry narodowej na zbliżające się mistrzostwa świata w Paryżu, w konkursie rzutu oszczepem, a wynik reprezentantki szczecińskiego klubu to 13,60 metra. Już pierwszego dnia zawodów Oleksiuk medal zdobyła także w swojej koronnej konkurencji, czyli pchnięciu kulą. Warto zaznaczyć, że zawodniczki startowały w piątek przy padającym deszczu, a ten wyjątkowo negatywnie wpływa na schorzenia i samopoczucie naszej mistrzyni. Oleksiuk uzyskała rezultat 6,71 metra, co w tych warunkach uznać należy za wynik bardzo dobry. W bezpośredniej rywalizacji połączonych stopni niepełnosprawności przegrała jedynie z Lucyną Kornobys (Start Wrocław), multimedalistką igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Na zakończenie imprezy srebrny medal wywalczył także zawodnik szczecińskiego Startu Dawid Milewski w rzucie dyskiem.

Szczecińskie zawody dla polskiej kadry narodowej były ostatnim sprawdzianem przez Paralekkoatletycznymi Mistrzostwami Świata, które rozpoczną się już w najbliższą sobotę na stadionie w Paryżu. Szczecin w tych zawodach reprezentować będzie jedynie Joanna Oleksiuk. (mij)