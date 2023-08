Lekkoatletyka. Za tydzień 44. PKO Półmaraton Szczecin, a wystartuje ponad 3 tysiące biegaczy

Tak wyglądała ubiegłoroczna rywalizacja podczas szczecińskiego półmaratonu. Fot. Ryszard PAKIESER

W niedzielę 27 sierpnia o godz.9 na Jasnych Błoniach im. Jana Pawła II rozpocznie się 44. PKO Półmaraton Szczecin oraz Bieg na 10 kilometrów, a do rywalizacji zgłosiło się 2300 zawodników nie tylko z Polski. Dzień wcześniej w godz. 16-18 na Jasnych Błoniach rozegrane zostaną Biegi Pirata, do których zakwalifikowało się 600 dzieci. Ponadto 170 zawodników weźmie udział w rywalizacji wirtualnej, a więc liczba startujących przekroczy 3 tysiące! Listy startowe są już zamknięte...

Trasa 44. PKO Półmaratonu Szczecin będzie przebiegać ulicami grodu Gryfa, a start i meta biegu usytuowane będą na ul. Karola Szymanowskiego przy Jasnych Błoniach im. Jana Pawła II. Zawodnicy pobiegną w kierunku ścisłego centrum miasta do Wałów Chrobrego, gdzie uczestnicy zmagań oraz kibice będą mieli okazję podziwiać panoramę stolicy województwa i Odrę. Do przebiegnięcia będą dwie pętle na dystansie półmaratonu (21 km i 97,5 metra) i jedna na 10 km. Oba dystanse posiadać będą atest PZLA. Zawodnik dokonuje samodzielnie wyboru dystansu, który zamierza pokonać, a decyzję musi podjąć pomiędzy 9. i 10. kilometrem, w którym to punkcie nastąpi rozwidlenie trasy półmaratonu oraz biegu na 10 km.

Bieg wirtualny, którego idea zrodziła się w trakcie pandemii, otwiera całkiem nowe perspektywy. Można pobiec kiedy się chce i gdzie się chce, nocą i za dnia, samemu lub z przyjaciółmi. Można pobiec w dowolne dni w okresie od 28 sierpnia do 10 września, przebiegając jednorazowo cały dystans 21,1 km, lecz można także pobiec na raty, dystans 21,1 km rozkładając na maksymalnie 4 odcinki.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie K2 Partners, partnerem strategicznym - Miasto Szczecin, a sponsorem tytularnym - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. (mij)