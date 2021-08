Lekkoatletyka. Korona doceniona. Czternaście powołań na mistrzostwa świata

Lekkoatleci i trener, czyli aż 14 osób ze Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona zostało powołanych do kadry narodowej niesłyszących, przygotowującej się do mistrzostw świata niesłyszących w lekkiej atletyce w Lublinie (23-29 sierpnia) i do mistrzostw świata niesłyszących w maratonie w Warszawie (26 września).

W MŚ w Lublinie wystąpi 500 sportowców z 41 państw, a w tym 23 polskich i aż 13 z Korony (Mateusz Borowski, Tomasz Pick, Marta Maciejewska, Rafał Nowak, Bartosz Brzezicki, Monika Nowak, Martyna Boguszewicz, Damian Szyszkowski, Karolina Jędrzejczyk, Agata Kosztowny, Bartłomiej Janda, Natalia Nowaczyk, Daniel Kowalik) wraz z klubowym trenerem Rafałem Śliwką. Powołanie do kadry to rezultat znakomitych występów odnoszonych w ostatnim czasie, w których to nasi zawodnicy występowali w ramach rywalizacji prowadzonej przez Polski Związek Sportu Niesłyszących z siedzibą w Lublinie na zawodach rangi mistrzostw Polski niesłyszących w lekkoatletyce w Poznaniu oraz wraz z pełnosprawnymi lekkoatletami organizowanymi przez PZLA i ZZLA. Zawodnicy Korony zajmowali czołowe miejsca i pobili swoje rekordy życiowe. Niektórzy są debiutantami w kadrze na MŚ.

Organizatorem mistrzostw świata niesłyszących w lekkoatletyce jest Polski Związek Sportu Niesłyszących i ICSD (International Committee of Sport for the Deaf). Impreza dofinansowana została dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Gminy Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Mistrzostwa świata niesłyszących jest to etap kwalifikacji do 24. letnich igrzysk olimpijskich głuchych w Brazylii (Rio de Janeiro) pod nazwą Deaflympics, które odbędą się w przyszłym roku (6-20 listopada), a więc po igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio. Przypomnijmy, że ruch olimpijski niesłyszących - zrzeszający ponad 100 krajów i wspierający ok. 5 tysięcy zawodników niesłyszących z całego świata - ma dłuższą tradycję (97 lat) niż paraolimpijski (początek w 1960 r.).

(mij)