Koszykówka. Matczak z szansą na reprezentacyjny debiut

Trener reprezentacji Polski Igor Milicić ogłosił skład reprezentacji Polski, która w piątek o godz. 18 zmierzy się w Tallinie w spotkaniu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata z Estonią. Wśród 13 wybrańców selekcjonera znalazło się dwóch koszykarzy Kinga Szczecin – Jakub Schenk i Filip Matczak.

Jakub Schenk ma już za sobą reprezentacyjny debiut i występ w dwóch pierwszym meczach kwalifikacyjnych do mistrzostw świata. Filip Matczak w Tallinie może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski. Rzucający obrońca Kinga w przeszłości reprezentował Polskę w młodzieżowych kadrach. Z reprezentacją do lat 17 zdobył nawet w 2010 roku wicemistrzostwo świata. Na powołanie do seniorskiej kadry czekał jednak długo. Jeszcze przed kilkunastoma dniami wydawało się, że i tym razem nie przebije się do reprezentacji. Jego nazwiska zabrakło wśród kadrowiczów powołanych na zgrupowanie do Lublina. Do drużyna narodowej dołączył jednak, gdy okazało się, że nie dojedzie rozgrywający A.J. Slaughter. Nominalnie Matczak jest rzucającym obrońcą, ale może z powodzeniem występować także na rozegraniu. Udowodnił to dobrymi występami w Energa Basket Lidze. W tym sezonie w Kingu legitymuje się średnio ponad 12 punktami i 4,4 asystami na mecz. Ten ostatni wynik plasuje go na czwartym miejscu wśród polskich koszykarzy w Energa Basket Lidze. Lepsze statystyki mają tylko Kamil Łączyński, Jakub Schenk i Łukasz Koszarek.

Polacy w kwalifikacjach do mistrzostw świata rozegrali już dwa mecze – przegrali 61:69 z Izraelem i 69:72 z Niemcami. Piątkowy mecz w Tallinie z Estonią będzie relacjonowany przez TVP Sport. 28 lutego w Lublinie Polacy kolejny raz zmierzą się z Estonią. Ostatnie mecze kwalifikacyjne z Izraelem i Niemcami zaplanowano na przełomie czerwca i lipca.

