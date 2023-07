Jens Gustafsson: „Zrobimy wszystko, by wywalczyć tytuł mistrzowski"

Jens Gustafsson jest optymistą przed nowym sezonem

Dwa dni przed inaugurację PKO BP Ekstraklasy i meczem z Wartą w Grodzisku trener Pogoni Jens Gustafsson spotkał się z dziennikarzami na tradycyjnej konferencji prasowej, na której opowiadał o celach na nowych sezon, sytuacji kadrowej i nowych zawodnikach.

- Nowy sezon na pewno zapowiada się dobrze. Mamy bardzo dobrą atmosferę do pracy. Prezentujemy dobry poziom, lepiej się znamy z piłkarzami i władzami klubu. Za nami dobry sezon. Mimo tego, że skończyliśmy poprzedni go na 4. miejscu to jednak do końca walczyliśmy o podium. Będziemy walczyli o kolejne sukcesy, takie na jaki wszyscy czekają. Są w lidze zespoły, które mogą włączyć się w walkę o ligową czołówkę. My mamy zespół gotowi do takiej walki. Nie myślimy teraz o kolejnych transferach, ale o rozwoju naszych zawodników. Jest w zespole dużo energii, która może być podstawą sukcesów. Celem klubu i sztabu jest, by każdego dnia poprawiać swój potencjał. Jak zawodnicy nam zaufają to osiągniemy dobrą pozycję w ekstraklasie - mówił trener Jens Gustasson.

Dopytywany o jasne cele drużyny trener portowców zadeklarował walkę o mistrzostwo.

- Zrobimy wszystko, by wywalczyć tytuł mistrzowski, ale nie możemy jednocześnie odpuścić innych rozgrywek. Musimy walczyć na trzech frontach. Skupiam się na treningach i będziemy gotowi do kolejnych spotkań. Na pewno jesteśmy gotowi do gry co 3-4 dni - deklaruje Jens Gustafsson.

Bolączką Pogoni w poprzednim sezonie była defensywa, w lidze portowcy stracili aż 46 goli. Zmiany kadrowe i pozyskanie nowych zawodników ma przynieść poprawę gry formacji obronnej.

- Skupiamy się na obronie naszej bramki, będziemy czujni przy stałych fragmentach gry. Pracujemy nad kontrami przeciwników, ale też uczulamy naszych zawodników, by nie tracili piłek w krytycznych momentach. Zimą sprowadziliśmy trzech zawodników do formacji defensywnej i to ma teraz procentować. Teraz ściągnęliśmy też Joao Gamboę, który ma wspomagać obronę. Nie mam wątpliwości, że potrzebuje jeszcze czasu na adaptację w lidze, ale na pewno będziemy z niego bardzo zadowoleni w tym sezonie - mówi trener Pogoni.

Sytuacja kadrowa przed meczem z Wartą jest stabilna, ale nie wszyscy zawodnicy zainaugurują w piątek sezon.

- We wtorek wrócili do treningów Loncar i Gorgon. Brakowało ich przez jakiś czas. Cieszę się, że wszyscy będą do dyspozycji w piątkowym meczu. Oczywiście Loncar i Gorgon raczej nie zagrają, ale nie będą potrzebować dużo czasu na powrót do normalnej dyspozycji. Loncar ciężko pracował latem, by zaleczyć kontuzję ścięgna, ale szybko dojdzie do siebie. Alex Gorgon nie daje po sobie znać, że jest po przerwie. (woj)