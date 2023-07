Znamy wyniki zachodniopomorskiej młodzieży. Maturzyści mogą odetchnąć

Absolwenci liceów, techników, szkół artystycznych i branżowych II stopnia już w piątek mogli odbierać świadectwa maturalne. O godzinie 10 po zaświadczenia o zdanym egzaminie przybyli licealiści Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie. Fot. Ryszard Pakieser

W piątek 7 lipca maturzyści poznali swoje wyniki. Tegoroczna matura obejmowała dwie formuły: starą z 2015 roku i nową z 2023 r. Według danych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Na Pomorzu Zachodnim o sukcesie może mówić 82,8 procent maturzystów.

Sprawdzian wiedzy z ostatnich czterech lat nauki lepiej poszedł uczniom liceów - 89,1 proc. może składać dokumenty na studia. Nieco gorszy wynik uzyskali uczniowie techników i szkół artystycznych i branżowych II stopnia - świadectwem maturalnym może pochwalić się 73,8 procent nastolatków. 12,4 procent absolwentów z naszego regionu ma prawo do sierpniowej poprawki: 7,4 proc. zdających maturę w nowej formule i 19,4 proc. tych, którzy do egzaminu dojrzałości podeszli na zasadach z 2015 roku. Natomiast do matury dopiero w przyszłym roku może ponownie podejść 4,9 proc. uczniów - w tegorocznej sesji nie zdali bowiem egzaminu z jednego przedmiotu.

Ogólnopolskie wyniki zdawalności matur z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyglądają następująco: język polski - 97 proc., matematyka - 88 proc., język angielski - 97 proc., język niemiecki - 90 proc.

- Przytłaczająca większość maturzystów już zdała egzamin maturalny. Cieszymy się, że zdecydowana większość maturzystów poradziła sobie z arkuszami - poinformował Dariusz Piontkowski, wiceminister MEiN. - Mimo obaw, uczniowie dobrze poradzili sobie z nową formułą egzaminu.

Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - to dane dla obu formuł - zdało 96 proc. młodzieży z naszego województwa, ustny - 99 procent. Nieco więcej trudności sprawiła matematyka - 86 proc. Odsetek sukcesów dla zdających język angielski, zarówno pisemny, jak i ustny to 97 proc., język niemiecki - 87 proc. (egzamin pisemny), 92 proc. (ustny).

- Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również noty zdających w terminie dodatkowym w czerwcu oraz w terminie poprawkowym w sierpniu, będą udostępnione 8 września 2023 - poinformowała Marcjanna Klessa, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. ©℗

(kel)