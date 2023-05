W poniedziałek maturalny sprawdzian z matematyki

Fot. Ryszard Pakieser

Poniedziałek jest kolejnym dniem, w którym szczecińscy uczniowie zmagają się z maturą. Tym razem piszą bardzo ważny dla nich egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.

Egzamin pisemny z matematyki na maturze 2023 jest jednym z obowiązkowych egzaminów, do których muszą przystąpić wszyscy absolwenci liceów i techników. W tym roku egzamin ten odbywa się w formule 2015 i formule 2023. Ta pierwsza dotyczy uczniów, którzy wcześniej chodzili do gimnazjum, a formuła 2023 obejmuje absolwentów, którzy kończyli 8-letnią szkołę podstawową. W obu formułach egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Do zdobycia jest w sumie 50 punktów (po 25 za każde z dwóch typów zadań).

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym sprawdza umiejętności uczniów w zakresie czterech bloków tematycznych: liczb i działaniach na nich, funkcji i równań, geometrii oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Na egzaminie mogą pojawić się zadania wymagające znajomości podstawowych definicji, twierdzeń i wzorów matematycznych, umiejętności rozwiązywania prostych równań i nierówności, wykonywania obliczeń arytmetycznych i algebraicznych, stosowania właściwości figur geometrycznych, obliczania miar kątów i długości odcinków, wyznaczania współrzędnych punktów na układzie współrzędnych, interpretowania wykresów funkcji, obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń losowych i statystyk opisowych.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest ważny dla maturzystów, gdyż nie tylko weryfikuje ich umiejętności w tej dziedzinie nauki, ale uzyskany na nim wynik ma duże znaczenie przy rekrutacji na wiele kierunków studiów.

(k)