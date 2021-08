Szkolny dokument w telefonie. Zmierzch papierowych legitymacji?

Dorośli Polacy już od dawna korzystają z cyfrowego portfela w aplikacji mObywatel, w którym mogą – we własnym telefonie – przechowywać dokumenty i realizować niektóre usługi, na przykład pobierać e-recepty czy okazać się certyfikatem szczepień przeciw COVID-19. Teraz czas na młodzież ze szkół ponadpodstawowych: w ramach aplikacji mObywatel mogą przechowywać w smartfonie mLegitymację. Nie mogą jednak zainstalować jej samodzielnie, do programu muszą przystąpić szkoły.

Do dołączenia do programu zachęca Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Aby placówka oświatowa mogła przystąpić do mLegitymacji, jej dyrektor musi zgłosić szkołę poprzez portal Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Należy wypełnić krótki formularz, który znajduje się na stronie OSE i wybrać odpowiednio „Zgłoś do mLegitymacji”. Proces podpisania porozumienia i udziału w projekcie mLegitymacja obsługiwany jest przez NASK BIP w imieniu Ministra Cyfryzacji.

Po podpisaniu porozumienia szkoła otrzymuje dostęp do portalu „Dla szkół i uczelni”. Następnie trzeba wprowadzić danych uczniów do portalu. Na tej podstawie wysyłana jest paczka z danymi do portalu i po otrzymaniu przez szkoły QR uczniowie mogą zainstalować aplikację na swoich smartfonach. Aby aktywować mLegitymację, uczniowie muszą zeskanować kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny, otrzymany w sekretariacie szkoły. Dlatego po zgłoszeniu do programu, w szkole powinien działać system do wydawania mLegitymacji.

mLegitymacja jest oficjalnym i w pełni bezpiecznym dokumentem, honorowanym tak samo jak legitymacja papierowa. Do programu w całej Polsce dołączyło już 7425 szkół, do tej pory wydano już ponad 105 tysięcy mLegitymacji szkolnych.

