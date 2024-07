Rząd będzie promował konsolidacje szkół wyższych

Podczas posiedzenia plenarnego KRASP szef resortu nauki przedstawił priorytety MNiSW na najbliższe miesiące. Fot. MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego szczecinianin Dariusz Wieczorek uczestniczył w zgromadzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat planowanych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Podczas posiedzenia plenarnego KRASP szef resortu nauki przedstawił priorytety MNiSW na najbliższe miesiące. Wśród nich znalazła się nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Swoje wystąpienie rozpoczął od kwestii jakości kształcenia.

- To kluczowa sprawa i chcemy na nią postawić główny akcent. Zmiany w ustawie muszą iść w takim kierunku, by zapewnić studentom jak najlepsze warunki do zdobycia wykształcenia – mówił minister Dariusz Wieczorek.

Szef resortu nauki wyraził także przekonanie, że o wiele lepiej byłoby dla całego systemu, gdyby wszystkie uczelnie w Polsce podlegały jednemu resortowi. Obecnie oprócz „mundurówek” (nadzorowanych przez ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych i administracji) są jeszcze uczelnie artystyczne (nadzorowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego) oraz medyczne (pod nadzorem ministra zdrowia), dwie uczelnie nadzorowane przez ministra infrastruktury i jedna przez ministra sprawiedliwości.

Minister Dariusz Wieczorek poruszył również temat konsolidacji uczelni w obliczu niżu demograficznego.

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie tworzyło mechanizmy promujące konsolidacje uczelni, ale z poszanowaniem autonomii uczelni. Decyzje w tej sprawie będą podejmowały ich senaty.

Szef resortu nauki mówił też o konieczności zmian w sposobie wyboru rektorów oraz planowanym otwarciu w Brukseli placówki, która miałaby dać wsparcie uczelniom w rozwoju naukowym.

- Prace nad jej powołaniem już trwają. Myślimy o kilku a nawet kilkunastu osobach, ekspertach, którzy będą pracować dla polskiej nauki i wspomagać polskie instytucje. W Brukseli zapadają teraz decyzje dotyczące funduszy na badania i rozwój, dlatego obecność polskich przedstawicieli jest bardzo ważna. Zachęcam do większego wykorzystywania środków europejskich – podkreślał szef MNiSW.

Minister Dariusz Wieczorek zapewnił, że będzie poszukiwał również innych źródeł finansowania, np. z Krajowego Planu Odbudowy. Planuje również, aby w kolejnej unijnej perspektywie (2028-2034) skorzystać z Funduszy Spójności i stworzyć Regionalne Programy Badawczo-Rozwojowe. Szef resortu nauki podkreślił też konieczność zacieśniania współpracy uczelni z przedsiębiorstwami oraz zachęcania firm do finansowania badań.

Szef MNiSW mówił również o planowanych zmianach w przepisach ustawy odnoszących się do budowy i remontów akademików, a także podwyżek dla kadry akademickiej.

(as)